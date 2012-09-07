Россия потребовала от Украины вернуть 3 миллиарда долга ЕЭСУ

Российская Федерация (в лице Министерства обороны РФ), несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине (в лице Кабмина) исковую претензию размером в 3,2 млрд. грн. по долгам корпорации ЕЭСУ, которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.
Об этом сообщает Обозреватель.
Иск на такую сумму, озвученный в рамках предварительного судебного разбирательства в хозяйственном суде города Киева (дело №5011-61/11342012), предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ, к руководству которой причастна экс премьер Юлия Тимошенко.
В первом судебном заседании 5 сентября судья Ивченко сообщил, что по таким делам нет сроков давности и смягчающих обстоятельств, поскольку в межгосударственной практике по долгам частных компаний, таких как ЕЭСУ, если гарантом выступало государство (Кабмин Украины при премьере Лазаренко), не может быть никаких послаблений.
Как сообщал Главред ранее, Киевскогий райсуд Харькова, в который рассматривает дело о деятельности корпорации ЕЭСУ в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, перенес заедание на 11 сентября
Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинения, поданном на предыдущем заседании по делу ЕЭСУ, о направлении подсудимой Тимошенко запроса о ее участии в судебном заседании в режиме видеоконференции.
фото :obozrevatel.com
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