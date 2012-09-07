Принц Гарри не спешит жаловаться на публикацию своих интимных фото

{1-}Расследование публикации интимных фото принца Гарри британской газетой The Sun невозможно начать без его согласия.

Об этом заявила комиссия по жалобам на прессу Великобритании. "Комиссия пришла к выводу, что она не может начать расследование в настоящее время", — пишет "Интерфакс".

По информации комиссии, сейчас идет диалог с представителями принца Гарри, но пока он не подал необходимой для начала расследования официальной жалобы. Начало расследования до получения такой жалобы может считаться вторжением в частную жизнь принца.

Представители принца Гарри отказались комментировать заявление комиссии. Близкий к британской королевской семье источник сообщил, что пока не принято решение о подаче официальной жалобы. "Мы все еще рассматриваем варианты", — заявил он.

Напомним, британская газета The Sun опубликовала фотографии обнаженного принца Гарри, таким образом, она стала первым печатным изданием страны, проигнорировавшим просьбу королевской семьи к национальным СМИ не обнародовать эти фотографии.

Первым фотографии обнаженного принца с неизвестной девушкой опубликовал популярный в США веб-сайт TMZ, отслеживающий события жизни знаменитостей. Предположительно, фотографии сделаны в номере гостиницы в американском городе Лас-Вегасе, где Гарри отдыхал вместе с друзьями.

Источник, близкий к английской королевской семье, подтвердил, что на фотографиях, действительно, изображен именно младший сын наследного британского принца Чарльза. Однако комментировать этот случай представитель принца отказался.

Принц Гарри имеет звание капитана армейского воздушного корпуса и награжден медалью "За участие в военной кампании в Афганистане", где он служил в 2007-2008 годах. Тысячи британцев провели в социальных сетях акцию в поддержку принца Гарри, создав специальную страницу на Facebook, где они выкладывают свои фотографии в обнаженном виде.

Фото: tmz.com видео: vesti.ru

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