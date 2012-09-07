На Харьковщине член избиркома заявила, что она от «Единой России»

{1-} В окружной избирательный комиссии №180 в Харьковской области одна из ее членов заявила, что она представляет партию "Единая Россия".

Об этом сообщает Харьковский региональный форум.

Так, по требованию кандидата в депутаты от объединенной оппозиции Анатолия Дмитриева, глава ОИК Татьяна Саввова, которая является представительницей КПУ, попросила членов комиссии назвать партию, которую новобранцы представляют.

На вопрос председательствующей, Ольга Лобова, которая по документам ЦИК представляет "Русь единую" заявила: "Единая Россия".

Еще две представительницы, Светлана Гончаренко от "Союза анархистов Украины" и Светлана Завадская от "Народно-трудового союза Украины", назвали себя представителями Партии регионов в ОИК.

При этом в комиссия уже есть представительница Партии регионов Ольга Асеева.

На реплику о том, что Партии Единая Россия в Украине не существует, а также, что в комиссии оказались еще две представительницы Партии регионов, глава ОИК заявила, что женщины "просто волнуются", так как они "в первый раз".

Ранее «Главред» сообщал, что итогам жеребьевки, проведенной ЦИКом, право на включение своих кандидатур в состав окружных комиссий помимо пяти парламентских фракций получили 19 партий из 81, подавших представления.

В частности, квоту на включение своих членов во все 225 окружкомов получили партии «Молодежь к власти» и «Братство», выдвинувшие по 1 кандидату в мажоритарных округах, «Русь единая» (3 кандидата), в 221 окружкоме – партия «Русское единство» (5 кандидатов), в 220-ти – «Союз анархистов Украины» (1 кандидат), в 212-ти – партия «Єдина родина» (1 кандидат).

В то же время партии УДАР и «Свобода» не получат ни одного места в составе окружкомов.

Фото, видео: polityka.kharkiv.ua

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