Сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение

{1-} В пятницу, 7 сентября, в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

В отдельных районах полуострова пройдут грозы. Непогоду будут сопровождать шквалы до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба Крымского управления МЧСэ

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Кроме того, в лесах Крыма 7-8 сентября ожидается высокая пожарная опасность.

Также напомним, что 7 сентября в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы, только ночью в западных областях, а днем на Правобережье обойдется без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Кроме северных и западных областей, местами порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 19°, на западе местами 6-8°; днем 16-21°, в южной части до 25°.

фото: news.allcrimea.net

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