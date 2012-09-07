США понравился полет Путина с журавлями

{1-} США положительно оценили участие президента России Владимира Путина в эксперименте по спасению редкого вида журавлей - стерхов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента США Патрик Вентрелла, передает УНН.

По его словам, правительство России и президент Путин "четко нацелены на то, чтобы сохранить дикую природу в ее первозданном виде".

Вентрелла подчеркнул приверженность США идее сохранения дикой природы и пресечения незаконной торговли исчезающими видами животных.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с Россией в оказании помощи некоторым таким видам, включая тигров, леопардов и полярных медведей", - сказал представитель Госдепа США.

По словам Вентрелла, персональное участие Путина привлекло международное внимание к этим редким перелетным птицам.

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял участие в эксперименте, проведенном российскими орнитологами в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавля - стерха, который находится под угрозой исчезновения. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами. После того как журавлей выпустили из вольера, и они в первый раз взлетели, вслед за дельтапланом пристроился только один стерх. Второй полет с журавлями, как писали СМИ, прошел успешно - в хвост дельтаплана пристроилось пять птиц и, хотя через несколько кругов остались только два, они летели еще минут 15, уверенно держась и ловя воздушные потоки.

Ранее «Главред» сообщал, что целую истерику в Сети вызвал даже не сам факт полета и видео в рамках проекта «Полет надежды», а новости, этот полет предваряющие.

Действительно, чтобы журавли приняли президента России за своего, тому пообещали к дельтаплану выдать белый халат, шлем и клюв.

фото: kontrakty.ua

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