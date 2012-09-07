Аваков уверен, что Италия его не выдаст

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Экс-губернатор Харьковщины Арсен Аваков уверен, что суд Италии не примет решение о его экстрадиции в Украину.
Об этом он сказал в интервью изданию Дело.
"Суд Италии не примет такого решения. На сегодняшний день в суде обе стороны - защита и прокуратура Италии - не поддерживают обвинение и не поддерживают экстрадиции. Решение суда будет, как я полагаю, не более чем формальная процедура", - сказал он.
Аваков подчеркнул, что оппозиция будет бороться за победу на Харьковщине.
По его подсчетам она планирует получить здесь 25-28% голосов.
Как известно, против Авакова в Украине возбуждено уголовное дело, после чего он уехал в Италию. Украинская власть надеется на его экстрадицию.
Как сообщал Главред ранее, Арсений Аваков также заявил, что может вернуться в Украину, если он пройдет в Верховную Раду осенью.
"Ну, наверное, конечно, а как же. Иначе смысла нет. Я вообще хочу вернуться в Украину, потому что как бы хорошо ни было в Италии... как бы ни было хорошо в Европе, всегда тянет домой", - сказал Аваков.
Глава харьковской областной организации партии "Батькивщина" считает, что для победы на выборах оппозиция должна действовать сплоченно.
По его прогнозам, в Харьковской области объединенная оппозиция имеет шансы получить 25% голосов избирателей и 3-4 места по мажоритарным округам.
фото: avakov.com
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