Аваков уверен, что Италия его не выдаст

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Экс-губернатор Харьковщины Арсен Аваков уверен, что суд Италии не примет решение о его экстрадиции в Украину.



Об этом он сказал в интервью изданию Дело.

"Суд Италии не примет такого решения. На сегодняшний день в суде обе стороны - защита и прокуратура Италии - не поддерживают обвинение и не поддерживают экстрадиции. Решение суда будет, как я полагаю, не более чем формальная процедура", - сказал он.



Аваков подчеркнул, что оппозиция будет бороться за победу на Харьковщине.



По его подсчетам она планирует получить здесь 25-28% голосов.



Как известно, против Авакова в Украине возбуждено уголовное дело, после чего он уехал в Италию. Украинская власть надеется на его экстрадицию.

Как сообщал Главред ранее, Арсений Аваков также заявил, что может вернуться в Украину, если он пройдет в Верховную Раду осенью.

"Ну, наверное, конечно, а как же. Иначе смысла нет. Я вообще хочу вернуться в Украину, потому что как бы хорошо ни было в Италии... как бы ни было хорошо в Европе, всегда тянет домой", - сказал Аваков.

Глава харьковской областной организации партии "Батькивщина" считает, что для победы на выборах оппозиция должна действовать сплоченно.

По его прогнозам, в Харьковской области объединенная оппозиция имеет шансы получить 25% голосов избирателей и 3-4 места по мажоритарным округам.

фото: avakov.com

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