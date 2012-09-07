Русский язык сделали региональным в Николаевской области

{1-} 7 сентября на очередной сессии Николаевского областного совета, депутаты предоставили русскому языку статус регионального на территории Николаевской области.

На сессии 74 депутата отдали свой голос за решение "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области". Лишь 8 избранников проголосовали против такого решения, передаёт УНН.

"С целью свободного использования языков в частной и общественной жизни областной совет решил считать, что русский язык является региональным на территории Николаевской области и к ней применяются меры, направленные на использование региональных языков, которые предусмотрены законом Украины "Об основах государственной языковой политики", - говорится в соответствующем решении.

По этому поводу под стенами облсовета собралось около сотни противников такого решения и около 3 тыс. сторонников русского языка.

Ранее Главред сообщал, что русский язык получил статус регионального в Николаеве. Соответствующее решение принял на сессии 21 августа Николаевский городской совет.

За принятие решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, остальные не голосовали.

21 августа возле здания Николаевского горисполкома состоялся пикет с участием представителей политических партий Украины — сторонников и противников языкового закона.

Фото: novosti-n.mk.ua

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