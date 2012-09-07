Обама: мышление Митта Ромни о России застряло во временах "холодной войны"

{1-}Президент США Барак Обама, выступая 6 сентября поздно вечером на съезде Демократической партии в Шарлотте (штат Северная Каролина) раскритиковал высказывания своего соперника на выборах Митта Ромни, известного резкими нападками на Россию и ее руководство.

"Называть Россию главным врагом США может лишь тот, кто продолжает мыслить категориями "холодной войны", сказал президент.

На этом форуме американский лидер дал официальное согласие баллотироваться на выборах в качестве кандидата демократов на пост главы государства на новый четырехлетний срок, пишет ИТАР-ТАСС.

Указав на отсутствие у кандидата Республиканской партии Митта Ромни "послужного списка" в области внешней политики и национальной безопасности, Обама обратил внимание на недавние утверждения своего соперника о том, что Россия является "главным геополитическим противником" США. "Вы будете называть Россию, а не "Аль-Каиду", нашим главным врагом, если только ваше мышление застряло во временах "холодной войны", - заявил глава Белого дома.

Он также подтвердил, что считает правильным выбранный им внешнеполитический курс, основанный на "укреплении старых альянсов и создании новых коалиций". По его словам, это принесло, в частности, успех в борьбе с распространением ядерного оружия в мире.

В то же время Барак Обама напомнил, что в мире сохраняется немало "новых угроз и новых проблем". "Террористические заговоры должны быть предотвращены. Кризис в Европе надо сдержать. Мы должны сохранить нашу приверженность обеспечению безопасности Израиля и наше стремление к миру. Иранское правительство должно увидеть единство других стран в стремлении противостоять его ядерным амбициям", - сказал американский президент.

Обама также коснулся событий в арабском мире, он подчеркнул, что ситуация в этом регионе должна определяться "не железным кулаком диктатора или ненавистью экстремистов, а чаяниями и надеждами обычных людей", которые стремятся обрести свои права и свободы.

Что касается Митта Ромни и его напарника по предвыборной борьбе - кандидата республиканцев на пост вице- президента США Пола Райана, то они - "новички во внешней политике", - сказал Обама. "Однако, судя по тому, что мы видели и слышали, они хотят вернуть нас назад в эпоху громких угроз и грубых ошибок", - заявил Обама. В связи с этим он обратился к американцам с призывом поддержать на выборах тех руководителей страны, деятельность которых проверена временем.

Напомним, в конце января Митт Ромни в одном из интервью назвал тогда еще кандидата в президенты Владимира Путина "тираном" и "угрозой глобальной безопасности". А одно из наиболее скандальных заявлений было сделано Ромни в марте: рассуждая о перспективах развертывания системы ПРО в Европе, политик назвал Россию "геополитическим "врагом номер один".

фото: whitehouse.gov

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