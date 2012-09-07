Ющенко рассказал, какая сила освободит Тимошенко

{1-} В освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не заинтересованы ни Партия регионов, ни оппозиция. Решить этот вопрос должна «третья сила». Такое мнение на пресс-конференции в Житомире выразил лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко.

«Вопрос Тимошенко действующая власть и оппозиция не решат, потому что это – заинтересованные стороны. Я не верю в то, что вопрос освобождения Тимошенко из тюрьмы способна решить Партия регионов или оппозиция. Они его не решат ни с правовой точки зрения, ни с другой», – отметил он.



При этом он считает, что оппозиция не заинтересована в освобождении экс-премьера. «Сейчас оппозиция молится за то, чтобы, не дай бог, Тимошенко не освободили, возможно, это подозрение неправильное, но я так думаю», – подчеркнул Ющенко.



По его мнению, решить этот вопрос должна «третья сила – национально мыслящая сила, которая способна поставить точку в этой проблеме», передает НБН.



Лидер «Нашей Украины» объяснил, что держать Юлию Тимошенко за решеткой выгодно тем, кто не хочет евроинтеграции, а стремится интегрировать Украину в «русский мир», и тем, кто хочет использовать ее политический капитал в собственных интересах.



По его мнению, освободить экс-премьера необходимо, чтобы очистить Украину от клейма страны, где суды руководствуются политическими мотивами. Это откроет дорогу к продолжению диалога с Европейским Союзом.



Сейчас, по оценке Виктора Ющенко, Украине грозит потеря стратегического курса европейской интеграции: «Внешняя политика Украины сейчас является наиболее неудачной, Украина, образно говоря, разворачивается на все 180 градусов».



При этом экс-президент призвал политиков приложить все усилия для того, чтобы спасти европейские перспективы Украины. «Необходимо сделать все, чтобы вернуть правильный стратегический кус страны», – отметил он.

Как сообщал Главред ранее, Виктор Ющенко также заявил, что Юлия Тимошенко получила приговор политического суда по газовым соглашениям, которые имели уголовный характер.

«Тимошенко сидела при Кучме, сидит при Януковиче. При Ющенко Тимошенко дважды была премьером. Судите сами, кто ее предал. Не в Ющенко проблема. Большая проблема в предателях и «тушках», которых Тимошенко привела к власти. Кочубеи ее предали», - заверил лидер «Нашей Украины».

В то же время, Ющенко уверен, что процесс над экс-премьером был политическим.

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При этом он считает, что оппозиция не заинтересована в освобождении экс-премьера. «



По его мнению, решить этот вопрос должна «