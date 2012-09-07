Аваков хочет судиться за свой бывший банк

{1-} Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков, находящийся в настоящее время в Италии заявляет, что намерен подать в европейские суды ряд исков против действий харьковских чиновников, причастных к ликвидации банка "Базис", в состав акционеров которого он некогда входил.

Об этом он сказал в интервью изданию Дело.

Комментируя заявление Харьковского облсовета о том, что тот посылает итальянской стороне документы, подтверждающие причастность банкиров "Базиса" к преступлениям экономического характера, он заявил: "Я им помогу. Чтобы было куда писать, подам несколько судебных исков против их действий. Против самих чиновников - за допущенные нарушения закона при уничтожении банка "Базис"... Да вот загвоздка: судьи будут не карманные украинские, а европейские".

Аваков отметил, что в настоящее время уже не имеет отношения к банку "Базис".

"Этот банк мною создавался около 20 лет назад. И конечно, мне больно от того, что с ним делают политиканы от Партии регионов… Я уже давно вышел из состава акционеров банка "Базис" и не имею сейчас к нему никакого отношения. По отношению к банку я сейчас просто физическое лицо", - отметил он.

При этом Аваков раскритиковал заявление председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина о том, что Партия регионов сможет набрать в области 55% голосов избирателей.

"Что касается фантазий Добкина, то, возможно, это он о плане фальсификаций? Потому что реальный рейтинг Партии регионов в области вряд ли выберется за пределы 25-30%, если быть оптимистом", - отметил он.

Как сообщал Главред ранее, Арсений Аваков также заявил, что может вернуться в Украину, если он пройдет в Верховную Раду осенью.

"Ну, наверное, конечно, а как же. Иначе смысла нет. Я вообще хочу вернуться в Украину, потому что как бы хорошо ни было в Италии... как бы ни было хорошо в Европе, всегда тянет домой", - сказал Аваков.

Глава харьковской областной организации партии "Батькивщина" считает, что для победы на выборах оппозиция должна действовать сплоченно.

По его прогнозам, в Харьковской области объединенная оппозиция имеет шансы получить 25% голосов избирателей и 3-4 места по мажоритарным округам.

фото: obozrevatel.com

Новости по теме:

НБУ ликвидирует банк Авакова

В офисе Авакова вновь устроили обыск

Добкин назвал Авакова ссыльным любителем пиццы и спагетти

Италия отказалась выдавать Авакова Украине

Аваков вернется в Украину, если станет нардепом

Будущее Авакова: судьба Тимошенко или спасение в Европе