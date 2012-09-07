Тюремщики запретили Луценко говорить о политике по телефону

{1-} Представитель Государственной пенитенциарной службы Украины в Черниговской области требовал от экс-министра МВД Юрий Луценко, чтобы он не разговаривал о политике по телефону. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила жена бывшего министра Ирина Луценко, передает НБН.

«Приехал работник пенитенциарной службы из Чернигова, он просил: «Пожалуйста, не говорите о выборах, политику, не разговаривайте со Стецем, Донием, Сергеем Луценко… то есть они четко фиксируют, с кем он говорил и какая тема», – заявила жена Луценко.



Она утверждает также, что телефонные разговоры Юрия Луценко обрываются в тот момент, когда он называет фамилии оппозиционных политиков или названия партий.



По словам Ирины Луценко, за экс-министром ведется постоянное наблюдение.

Напомним, Юрий Луценко поведал об условиях содержания в исправительном учреждении.

«Бытовые условия отделения, в котором я содержусь, - хорошие, особенно после почти двух лет пребывания в бетонном мешке Лукьяновского СИЗО. Есть нормальная кухня, санузел, дворик, для прогулок», - рассказал Луценко.

«Есть телевизор с основными телеканалами. К сожалению, среди них снова нет 5-го канала и ТВі. Печатную прессу - журналы и газеты - получаю от родных раз в неделю, интернет-распечатки – запретили. Ежедневно имею право на телефонный звонок под контролем администрации. Это значит, что он прослушивается», - предположил Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что жена Луценко – Ирина рассказала после посещения мужа в колонии: «У него нет свободной минутки, так как новые сокамерники уже расспрашивают о политических новостях. Работа с электоратом ведется на должном уровне».

Новости по теме:

На зоне Луценко варит каши, а сокамерники могут «стучать» на него - СМИ

Луценко в колонии агитирует сокамерников - жена

Луценко на зоне ждут отдельная кухня и специально подобранные сокамерники

Тюремщики провели видеоэкскурсию по колонии Луценко

Поддержать Луценко к колонии не приехали ни родные, ни соратники

Луценко познакомился с зеками и доволен условиями в колонии