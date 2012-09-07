Регионал уверен, что Тимошенко получит новый срок

{1-} Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Василий Киселев выразил уверенность в том, что когда экс-премьер Юлия Тимошенко предстанет перед судом по делу корпорации ЕЭСУ, она получит новый срок.

Об этом он заявил в ходе чата на Главреде.

«Будучи заместителем председателя парламентской следственной комиссии по злоупотреблениям корпорации ЕЭСУ, я имею достаточно много информации, которой подтверждается, что в корпорации были серьезные злоупотребления, и не удивительно, что Министерство обороны РФ выставило претензии к украинской стороне, так как финансовые операции между ЕЭСУ и Министерством обороны осуществлялись под гарантии Кабинета министров Украины премьером Лазаренко», - заявил регионал.

«Надеюсь, что и в Украине, и за рубежом поймут, что ЕЭСУ и Тимошенко нанесли Украине очень серьезный вред и надо отвечать. И когда все-таки Юлия Тимошенко предстанет перед судом по делу ЕЭСУ, она получит новый срок» - добавил Киселев.

«В свое время я тоже считал, что Тимошенко и ЕЭСУ в своей работе воспользовались пробелами украинского налогового законодательства и смогли заработать очень большие деньги на газовых сделках, но недавно Кабмин озвучил информацию о том, что корпорация ЕЭСУ, ее руководство подавали в налоговую администрацию фальшивые налоговые накладные, согласно которым получали возврат НДС, имели возможность не платить налоги и злоупотребления на довольно крупные суммы, которые исчисляются десятками миллионов. Поэтому я немного удивлен этой информацией, зная, как РФ толерантно относилась к Тимошенко, наверное, благодаря подписанной газовой сделке 2009 года. Но, наверное, и они поняли кто есть кто» - подытожил депутат.

Как сообщал Главред ранее, Министерство обороны РФ, несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине (в лице Кабмина) исковую претензию размером в 3,2 млрд. грн. по долгам корпорации ЕЭСУ, которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Иск на такую сумму, озвученный в рамках предварительного судебного разбирательства в хозяйственном суде города Киева (дело №5011-61/11342012), предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ, к руководству которой причастна экс премьер Юлия Тимошенко.

ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Хозсуд Киева назначил рассмотрение дела на 12 сентября.

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