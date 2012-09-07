В Донецке Азаров покупал доллары по 8,11 грн.

{1-} По дороге в донецкий парк имени Петровского премьер-министр Украины Николай Азаров заехал в пункт обмена валюты и купил доллары по 8,11 грн. Об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке, передает УНН.

"Я заехал в пункт обмена валюты и купил доллары по курсу 8,11 грн. Никакой очереди в обменнике не было. Так что никакой паники по поводу роста курса доллара нет", - сказал Азаров.

В ответ журналисты сказали, что это какая-то фикция, мол это Вам так продали, поскольку Вас знают, а обычным людям за такую ​​цену доллары не продают. В ответ Азаров сказал, что пресс-конференция закончилась, поблагодарил местные власти и уехал.

Как сообщал Главред ранее, 7 сентября, торги на межбанковском валютном рынке открылись повышением курса евро на 3 копейки, котировки доллара и рубля практически не изменились.

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись и по состоянию на 10:12 проходят в диапазоне 8,1160-8,1250 грн/долл.

Торги по евро открылись в диапазоне 10,2740-10,2870 грн/евро, торги по рублю - 0,2534-0,2538 грн/руб. Напомним, 6 сентября торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,1170-8,1260 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,2425-10,2578 грн/евро, торги по рублю - 0,2518-0,2522 грн/руб.

фото: УНИАН

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