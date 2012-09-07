Жена Луценко рассказала, что кричала мужу через стекло, не было ключей

{1-}Ограничения в общении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко является свидетельством того, что власть не считает его уголовным преступником.

Об этом сказала жена и защитник бывшего министра Ирина Луценко, пишет Gazeta.ua.

По ее словам, ей не дали пообщаться в живую с мужем, а посадили за стекло. "В тот день не работали телефоны. Мы через забронированное стекло знаками, криком пытались передать друг другу хоть какую-то информацию. Я попросила открыть окно, ведь адвокат или защитник с Луценко должен общаться открыто. Есть частные разговоры, право на конфиденциальность. Но, несмотря на это, окно не открыли", - подчеркнула Луценко.

"Ссылались на то, что женщина из предыдущей смены забрала ключ от него к себе домой. Были придуманы такие глупости, чтобы не дать нам свободно пообщаться. Кроме того, Юру полтора часа не пускали на свидание со мной, потому что он в руках нес свои записи, которые хотел донести обществу", - отметила она.

Во время последней поездки в колонию ее, несмотря на статус защитника, проверили не только на металлоискатели, но и заставили продемонстрировать все документы. "Хотя согласно Уголовно-процессуального кодекса, я пользуюсь такими же правами, как адвокаты. Соответственно, мои вещи, касающиеся правовой помощи осужденному, не должны проверяться. А у меня вытащили интернет-распечатки и сказали, что не дадут их передать", - сказала жена экс-министра.

"Хотя власть и применила к нему Уголовный кодекс. Это сделано с одной целью: изолировать Луценко от общества, как рупора правды и свободы. Я в этом убеждаюсь каждый день. Мы будем применять все правовые возможности, чтобы донести информацию о том, что его лишают еще и права на частную жизнь", - уверена Ирина.

Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.

Фото: ipress.ua

Новости по теме:

Тюремщики запретили Луценко говорить о политике по телефону



Луценко в колонии агитирует сокамерников - жена



На зоне Луценко варит каши, а сокамерники могут «стучать» на него - СМИ



Луценко рассказал о своей жизни в колонии



Тюремщики провели видеоэкскурсию по колонии Луценко

