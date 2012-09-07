Жена Луценко рассказала, что кричала мужу через стекло, не было ключей

{1-}Ограничения в общении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко является свидетельством того, что власть не считает его уголовным преступником.
Об этом сказала жена и защитник бывшего министра Ирина Луценко, пишет Gazeta.ua.
По ее словам, ей не дали пообщаться в живую с мужем, а посадили за стекло. "В тот день не работали телефоны. Мы через забронированное стекло знаками, криком пытались передать друг другу хоть какую-то информацию. Я попросила открыть окно, ведь адвокат или защитник с Луценко должен общаться открыто. Есть частные разговоры, право на конфиденциальность. Но, несмотря на это, окно не открыли", - подчеркнула Луценко.
"Ссылались на то, что женщина из предыдущей смены забрала ключ от него к себе домой. Были придуманы такие глупости, чтобы не дать нам свободно пообщаться. Кроме того, Юру полтора часа не пускали на свидание со мной, потому что он в руках нес свои записи, которые хотел донести обществу", - отметила она.
Во время последней поездки в колонию ее, несмотря на статус защитника, проверили не только на металлоискатели, но и заставили продемонстрировать все документы. "Хотя согласно Уголовно-процессуального кодекса, я пользуюсь такими же правами, как адвокаты. Соответственно, мои вещи, касающиеся правовой помощи осужденному, не должны проверяться. А у меня вытащили интернет-распечатки и сказали, что не дадут их передать", - сказала жена экс-министра.
"Хотя власть и применила к нему Уголовный кодекс. Это сделано с одной целью: изолировать Луценко от общества, как рупора правды и свободы. Я в этом убеждаюсь каждый день. Мы будем применять все правовые возможности, чтобы донести информацию о том, что его лишают еще и права на частную жизнь", - уверена Ирина.
Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.
Фото: ipress.ua
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