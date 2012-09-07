Третьяков: «Регионалы» снова топят вопрос отмены неприкосновенности депутатов

{1-} Партия регионов вспоминает об отмене депутатской неприкосновенности только в преддверии выборов, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он сказал в интервью журналистам.

«Пять лет назад отмена депутатской неприкосновенности была одним из пунктов предвыборных обещаний «регионалов», - напомнил политик. – Законопроект №3251, по которому свои выводы недавно озвучил Конституционный суд, внесен от имени Виктора Януковича и Александра Лавриновича еще четыре года назад. Все это время «регионалы», находящиеся в парламентском большинстве и захватившие все ветви власти, удачно торпедировали данный вопрос. Из этого можно сделать вывод, что и после выборов «регионалы» будут искать множество уловок для того, что «утопить» вопрос отмены депутатской неприкосновенности в бюрократической казуистике».

Александр Третьяков уверен, что депутатскую неприкосновенность отменит оппозиция после своей победы на парламентских выборах. «Для этого избирателям нужно проголосовать за оппозиционных кандидатов», - подчеркнул политик.

При этом он заявил, что оппозиция смотрит на данный вопрос сквозь призму не только отмены неприкосновенности для депутатов, но и отмены неприкосновенности для всех чиновников во главе с Президентом, а также для судей и прокурорских работников.

«Представители нынешнего режима хотят в очередной раз обмануть людей, чтобы, попав в парламент, снова забыть о своих обещаниях на пять лет», - заявил Александр Третьяков.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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