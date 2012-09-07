Оппозиция отправилась в грандиозный промо тур по Украине

{1-} В пятницу, 7 сентября Объединенная оппозиция "Батькивщина" начала самый масштабный в Украине предвыборный тур, который охватит более 1000 населенных пунктов.

Со двора штаба "Батькивщины" отправились по всей Украине 10 микроавтобусов с агитаторами, среди которых народные депутаты, члены оппозиционного избирательного списка и 9 грузовых авто с аппаратурой, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Кроме того, планируется проведение 40 телемостов, каждый из которых будет охватывать 11 населенных пунктов. Тур будет продолжаться включительно до 28 октября. Первым местом проведения встреч станет город Львов, куда отправится председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

Как отметил Яценюк, оппозиция "не собирается прятаться как Партия регионов за бронированными автомобилями и за эфирами контролируемых государством телеканалов".

Он отметил, что оппозиция предлагает гражданам совершенно иной формат общения. "Мы будем общаться на открытых площадках в каждой области, и не только в каждой области, а в максимальном количестве районных центров через спутниковую связь. Мы будем общаться с украинцами, с людьми из отдаленных сел, там, куда никто никогда не приезжал", - сказал он.

При этом Яценюк добавил, что оппозиционная команда уже провела в регионах более 1 тыс. встреч еще до официального старта предвыборного тура. В свою очередь руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов подчеркнул, что такая форма общения была выбрана ввиду того, что властная команда блокирует доступ оппозиции к телевидению и не дает через другие СМИ донести свою точку зрения к избирателям.

Он отметил, что мобильные агитационные бригады будут делать все возможное, чтобы на выборах 28 октября в Украине "победила Украина и победила демократия".

"Не останется ни одного региона, где не будут работать мобильные агитационные бригады оппозиции вместе со спикерами. Наши лидеры Юлия Тимошенко и Юрий Луценко находятся сейчас за решеткой, но в этом масштабном туре они будут вместе с нами", - добавил он. Участие в туре примут Александра Кужель, Сергей Соболев, Николай Томенко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко и другие политики.

Ранее Главред также сообщал, что на Одесчине по улицам города Татарбунары разъезжал БРДМ с символикой Партии регионов. На рекламных плакатах изображен кандидат от партии власти, бывший БЮТовец Виталий Барвиненко.



В целом кандидаты-мажоритарщики от Партии регионов в своей предвыборной кампании весьма часто используют спецтехнику. Так кандидат в депутаты по 142 округу к избирателям прилетал на вертолете.

фото: УНИАН

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