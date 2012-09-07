Луценко будет два года шить рукавицы на зоне

{1-} Переведенный в Менскую исправительную колонию №91 в Черниговской области экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в зоне шьет брезентовые рукавицы.

Об этом рассказала журналистам его жена - Ирина Луценко, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Она подчеркнула: «Мой муж два года будет находиться за решеткой. Как это ни цинично звучит, говорить ему запретили, высказываться ему запретили, высказывать свое политическое мнение ему запретили, телефонные разговоры обрывают, не дают говорить. Ему осталось одно: поставили три швейных машинки - шей рукавицы».

Ранее «Главред» сообщал, что 31 августа Луценко доставили в Менскую колонию, где он будет отбывать наказание. Последние полтора года экс-министр провел в Лукьновском СИЗО в Киеве. Пока Луценко доволен бытовыми условиями в колонии.

«Бытовые условия отделения, в котором я удерживаюсь, - хорошие, особенно после почти двух лет пребывания в бетонном мешке Лукьяновского СИЗО. Есть нормальная кухня, санузел, дворик для прогулок. Впервые за 20 месяцев я могу смотреть на звезды не через решетку», - сказал он.

Кроме того, по словам Луценко, в его камере есть телевизор с основными телеканалами.

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