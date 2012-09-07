Численность украинской армии за 5 лет сократится вдвое

{1-}Минобороны намерено сократить численность Вооруженных сил с 193 тысяч до 100 тысяч человек до 2017 года.



Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления личного состава Генерального штаба ВС Игорь Николаенко, сообщает Ukranews.

"На нынешний момент численность Вооруженных сил составляет 193 тысяч. На 2017 год планируется иметь 100 тысяч человек", - сказал он.



Николаенко отметил, что такие сокращения будут проведены с учетом задач, которые в нынешних условиях ставятся перед армией.



Кроме того, он сообщил, что после 2017 года сокращений армии не планируется.



Как сообщалось, в январе тогдашний министр обороны Михаил Ежель прогнозировал, что до 2017 года численность ВС будет сокращена до 130 тысяч человек.

Реформа Вооруженных сил Украины (ВСУ), разработанная Министерством обороны предполагает сокращение численности украинской армии до 2017 года со 192 тыс. до 70 тыс. человек. Кроме того, к этому времени планируется упразднить срочную службу в ВСУ.

фото: sfw.org.ua

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