Литвин: нарушения на выборах будут в пределах украинских норм

{1-} Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, отвечая на вопрос много ли будет нарушений на выборах, отметил на своей странице в Facebook, что все будет в пределах украинских норм.

"Все будет в пределах украинских норм. И проблема не в том, чтобы не допустить нарушений в день голосования, а в том, чтобы свести их к меньшему уровню в ходе избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред ранее, рейтинг нарушителей среди политических партий и кандидатов в ходе избирательной кампании возглавляет Партия регионов. На счету регионалов 188 инцидентов, второе место (47 нарушений) - за самовыдвиженцами в одномандатных мажоритарных округах. Третье - у Коммунистической партии Украины с шестью случаями, четвертое - у ВО Батькивщина, четыре случая.

Об этом свидетельствуют результаты пятого отчета (август’2012) гражданской сети Опора по результатам общенационального наблюдения за ходом парламентской кампании.

В августе во всех регионах и во всех избирательных округах работали 225 долгосрочных наблюдателей и 26 координаторов сети, которые собрали и обработали информацию о наиболее распространенных нарушениях, к которым прибегали кандидаты и политические партии. По словам координатора избирательных программ Ольги Айвазовской, негативный рейтинг возглавляет использование административного ресурса как формы незаконного участия и влияния должностных лиц на избирательный процесс. Таких инцидентов зарегистрировано 109 во всех без исключения регионах Украины.

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