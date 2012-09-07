Берлускони на своей вилле оборудовал подводный тоннель

В Италии экс-премьер Сильвио Берлускони на своей вилле оборудовал пути отхода на случай террористического акта – вырубленный в скале тоннель.

Об этом сообщает La Repubblica.

Среди прочего, на вилле имеется и подводный тоннель, и «запасной выход» вырубленный в скале, чтобы можно было бежать в случае теракта.

Тоннель оборудован светодиодными светильниками, своды украшены мозаикой в стиле римской империи, имеются лестницы и мостики.

Отметим, что в 2004 году Берлускони рассказал: «Секретные службы потребовали провести эти работы после 38 угроз, которые я получил».

Отметим, что фоторепортер, который в 2009 году опубликовал скандальные фото о жизни на вилле премьера, сейчас проживает в Колумбии.

Известно, что подводные работы были начаты в 2004 годы, когда особняк указом правительства получил статус «альтернативной резиденции, которая обеспечивает максимальную безопасность Председателя кабинета министров».

фото: infosannio.com

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