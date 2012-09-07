Венгерский получил статус регионального на Закарпатье

{1-} Депутаты совета города Берегово в Закарпатской области проголосовали за предоставление венгерскому языку статуса регионального на территории города.

Об этом сообщил мэр города Иштван Гайдош, передает «Укринформ».

«На сессии городского совета 26 из 36 депутатов проголосовали за предоставление в городе венгерскому языку регионального статуса», - сообщил Гайдош.

По его словам, в соответствии с принятым решением, отныне при изготовлении бланков, штампов и печатей Береговского горсовета рядом с украинским языком будут наноситься и надписи на региональном венгерском языке.

«Отныне рядом с государственным языком появятся надписи на венгерском на указателях, табличках, носителях визуальной рекламы, размещенных на территории города. Что же касается владения украинским и региональным венгерским языками, то этот критерий будет учитываться и во время подбора кадров в органы государственной власти и местное самоуправление», - добавил городской голова.

На сегодняшний день количество населения города Берегово составляет 25,5 тысячи человек из них 12,8 тысяч – венгры.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, съезд учителей Береговского района открывался национальным гимном Венгерии вместо украинского.

Фото: пресс-служба ВО "Свобода"

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