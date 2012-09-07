В Украине нет зависимости от российского бензина

{1-} В отличие от газовой зависимости от России, на рынке нефтепродуктов Украины доля поставок из РФ составляет всего лишь 8%. Об этом на пресс-конференции сказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Если говорить грубо по бензину, то порядка 30% - это внутреннее производство, до 50% - Беларусь, около 10% - Литва, 10% - Румыния. Еще есть небольшие поставки из Польши, Венгрии. Российского бензина у нас нет. Тут сложилась уникальная ситуация: принято говорить, что у нас российский бензин, российская нефть. Так вот, с марта месяца российской нефти у нас нет вообще, а доля российских нефтепродуктов составляет всего 8% рынка», - сообщил он, передает «Главком».

Напомним, впервые за последних два месяца на украинских АЗС подорожал бензин, в среднем на 9—11 копеек, вновь перевалив за 11 грн за литр (А-95 в Киеве продавали по 11.05). Эксперты говорят, что есть предпосылки и к дальнейшему подорожанию «горючки».

«На мировом рынке цены в августе выросли на 10%. Запасы дешевого топлива иссякают, происходят новые закупки. В течение сентября цены могут вырасти еще на 15—20 коп», — сказал Куюн.

Ранее «Главред» сообщал, что в АМКУ пообещали, что будут пристально следить за ценами на бензин в рознице и не допустят их повышения. Дефицит бензина - это бред, который выгодно кому-то распространять, дабы посеять панику, заявил замдиректора департамента нефти и газа Минэнерго Константин Бородин.

фото:nedelia.lt

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