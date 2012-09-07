Почтить память погибших хоккеистов в Ярославле пришли 20 тысяч человек

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В российском городе Ярославль в пятницу, 7 сентября, прошел «Марш тишины» в память о хоккеистах «Локомотива», погибших год назад в авиакатастрофе. На траурное мероприятие собралось около 20 тысяч человек, передает РИА «Новости».
Напомним, как сообщал «Главред», 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился после вылета из Ярославля.
На борту были 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только бортинженер.
Участники «Марша тишины» отпустили в небо 37 шаров в память о погибших хоккеистах.
Когда шары в одной связке улетели в небо, люди стали аплодировать и скандировать «Локо! Локо!».
Многие плакали. Проезжавшие мимо автомобилисты «загудели».
Организаторы мероприятия заявляли 10 тысяч участников, однако людей собралось в два раза больше.
У «Арены-2000» собравшиеся возлагали цветы, зажигали свечи у фотографий хоккеистов.
Среди прочих цветы возложили губернатор области Сергей Ястребов, знаменитые хоккеисты Владислав Третьяк, Андрей Коваленко.
Отметим, что работники МВД никаких эксцессов и нарушений во время мероприятия не зафиксировали.
фото, видео: uralinform.ru, vesti.ru
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