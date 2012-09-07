Букмекеры уверены, что Кличко победит Чарра

{1-} Букмекеры не верят, что "бриллиантовый мальчик" Мануэль Чарр сможет забрать пояс у 11-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко.

У Виталия Кличко больше шансов. На победу претендента букмекеры принимаются ставки с коэффициентом 10.00. А на победу Виталия Кличко - 1.03, пишет ТСН.

Также букмекеры предлагают следующие котировки на этот бой: досрочная победа Виталия - 1.15, победа Виталия по очкам - 4.00; досрочная победа Чарра - 20.00.

Как сообщал Главред ранее, 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» состоится бой Кличко и Чарра, а после него - пресс-конференция боксеров.

По информации организаторов, шоу, на которое ожидается около 30 тысяч зрителей, будут обслуживать лучшие шоумены в боксе: ринг-анонсер № 1 в России, Александр Загорский и самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.

40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе. Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто. Рост Чарра - 192 см. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом.

фото: Facebook братьев Кличко

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