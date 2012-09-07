ЦИК создаст сайт, на котором будет транслировать выборы

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о создании веб-сайта, на котором будет осуществляться трансляция видеоизображения, полученного с помощью системы видеонаблюдения из помещений обычных избирательных участков во время голосования выборах в Верховную Раду 28 октября.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК. В частности, для обеспечения трансляции хода голосования в сети интернет будет зарегистрировано доменное имя http://vybory2012.ua, передаёт Интерфакс – Украина.

Напомним, систему видеонаблюдения на выборах Верховной Рады будет создавать компания «Ситроникс информационные технологии Украина».

Компания была определена поставщиком соответствующих товаров, работ и услуг по заключению Министерства инфраструктуры.

Как сообщал «Главред» ранее, 4 июля Верховная Рада выделила 996 миллионов гривен на организацию видеонаблюдения за парламентскими выборами.

Как известно, аналогичную систему видеонаблюдения во время выборов Президента России также внедряла компания «Ситроникс».

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.

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