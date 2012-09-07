Футболистов сборной Украины не пускают в Британию

{1-} Пятеро игроков, которые в составе сборной Украины отправились на матч против англичан, не могут пока попасть в Великобританию.

Точно известно, что во въезде отказали Андрею Ярмоленко и Марко Девичу. Имен еще трех футболистов пока не называют. Украинская сторона прилагает все усилия, чтобы решить этот вопрос максимально быстро, сообщает iSport.ua

Матч квалификации к чемпионату мира-2014 Англия - Украина состоится 11 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, первый матч сборной Украины после Евро-2012 - с командой Чехии - закончился нулевой ничьей.

Игра проходила на "Арене-Львов", полностью заполненной украинскими болельщиками.

Сборная Украины всю игру доминировала на поле, однако реализовать свое преимущество так и не смогла, несмотря на множество голевых моментов.

фото: kievskaya.com.ua

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