Чехия предупредила украинцев о задержке выдачи краткосрочных виз

{1-} Посольство Чехии в Украине предупредило о задержках выдачи краткосрочных виз для украинцев.
Об этом сообщают «Украинские новости».
«В связи с техническими проблемами, возникшими в работе с сервером полиции Чешской Республики по делам иностранцев, посольство сообщает, что заявки на краткосрочные визы будут рассматриваться с задержкой», - заявили в посольстве.
При этом посольство отмечает, что прием заявлений на краткосрочные визы остается без изменений и происходит в стандартном режиме.
В то же время, приостановлено экспресс-рассмотрение заявок.
В посольстве отметили, что руководство полиции активно работает над устранением проблем сервера.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, визовый центр Италии 17 июля заявил о временном прекращении записи и приема документов на получение туристических виз.
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