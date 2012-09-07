Чехия предупредила украинцев о задержке выдачи краткосрочных виз

{1-} Посольство Чехии в Украине предупредило о задержках выдачи краткосрочных виз для украинцев.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«В связи с техническими проблемами, возникшими в работе с сервером полиции Чешской Республики по делам иностранцев, посольство сообщает, что заявки на краткосрочные визы будут рассматриваться с задержкой», - заявили в посольстве.

При этом посольство отмечает, что прием заявлений на краткосрочные визы остается без изменений и происходит в стандартном режиме.

В то же время, приостановлено экспресс-рассмотрение заявок.

В посольстве отметили, что руководство полиции активно работает над устранением проблем сервера.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, визовый центр Италии 17 июля заявил о временном прекращении записи и приема документов на получение туристических виз.

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