Суд над Волгой перенесли на 14 сентября

{1-} Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по уголовному делу бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волги до 14 сентября для подготовки подсудимых к последнему слову.

Об этом сообщил адвокат Волги Евгений Солодко, передаёт ГолосUA.

На заседании в пятницу в дебатах выступили подсудимые.

Волга настоял на необходимости вынесения оправдательного приговора по обвинениям его в покушении на получение 0,5 млн. долларов взятки, а также в необходимости переквалификации обвинения в растрате 47 тыс. гривен бюджетных средств в результате незаконного оформления на работу в Госфинуслуг своего водителя Виталия Присяжнюка на обвинения в служебной халатности, в чем он признает свою вину.

Начало заседания назначено на 10:00.

После последнего слова подсудимых суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора по делу.

Напомним, Василия Волгу обвиняют в вымогательстве взятки у главы наблюдательного совета кредитного союза "Первое кредитное общество" Андрея Азарова в размере 500 тыс. долл. через директора одного из департаментов Госфинуслуг Виктора Адамовича, а также в трудоустройстве своего водителя по поддельному диплому. В случае признания виновным Василию Волге грозит до 10 лет тюремного заключения.

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