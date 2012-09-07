В Борисполе снова работают duty-free

{1-} В Международном аэропорту «Борисполь» возобновили работу большинство магазинов беспошлинной торговли.
Об этом сообщили представители аэропорта, передает УНИАН.
Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» были закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также кафе и другие заведения, расположенные в режимных зонах аэропорта.
4 сентября Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в их работе.
фото: kbp.aero
Новости по теме:
Задержан сумасшедший, который «заминировал» аэропорт «Борисполь»
В аэропорту «Борисполь» ищут бомбу, пассажиры эвакуированы
В Кременчуге из-за ложного минирования эвакуировали два вокзала
Багаж пассажиров в «Борисполе» пообещали охранять тщательнее