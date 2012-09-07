Возле Кабмина и Верховной Рады прорвало газопровод

{1-} В центре Киева, рядом со зданиями Верховной Рады и Кабинета министров произошла сильная утечка газа.
Об этом сообщает ТСН.
Как удалось выяснить, в настоящий момент в близлежащих домах нет ни света, ни газа.
По предварительным данным, произошел прорыв магистрального газопровода и газ уходил в отверстие диаметром приблизительно 25 сантиметров.
Около 18 часов жильцы улицы Грушевского, вплоть до метро «Арсенальная», которые почувствовали характерный запах газа, вызвали аварийную службу.
По словам очевидцев, у входа в Мариинский парк было заметно большое облако газа, которое поднималось вверх.
Отметим, что эвакуацию людей не проводили и они ходят по улицам, вдыхая запах газа.
Сейчас на месте аварии работают бригады МЧС, скорой помощи и газовой службы.
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