Возле Кабмина и Верховной Рады прорвало газопровод

{1-} В центре Киева, рядом со зданиями Верховной Рады и Кабинета министров произошла сильная утечка газа.

Об этом сообщает ТСН.

Как удалось выяснить, в настоящий момент в близлежащих домах нет ни света, ни газа.

По предварительным данным, произошел прорыв магистрального газопровода и газ уходил в отверстие диаметром приблизительно 25 сантиметров.

Около 18 часов жильцы улицы Грушевского, вплоть до метро «Арсенальная», которые почувствовали характерный запах газа, вызвали аварийную службу.

По словам очевидцев, у входа в Мариинский парк было заметно большое облако газа, которое поднималось вверх.

Отметим, что эвакуацию людей не проводили и они ходят по улицам, вдыхая запах газа.

Сейчас на месте аварии работают бригады МЧС, скорой помощи и газовой службы.

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