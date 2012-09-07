На Прикарпатье ветераны ОУН-УПА получат надбавку к пенсии

{1-} В Ивано-Франковской области местный совет утвердил ежемесячную надбавку к пенсии для ветеранов ОУН-УПА на уровне 500 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета, передает НБН.

«Поступило предложение – к 70-летию создания УПА сделать своеобразный подарок и гарантировать, что с 2013 года все ветераны национально-освободительного движения будут получать одинаковую сумму доплат», - заявил глава облсовета Александр Сыч.

До сих пор ветераны ОУН-УПА Прикарпатья, как и некоторых других областей Украины, получали надбавку к пенсиям, однако ее размер зависел от возможностей местных бюджетов: от 50 до 500 гривен.

Нынешнее решение облсовета устанавливает единую сумму.

Финансирование надбавок будет разделено между областным и местными бюджетами.

Сейчас на территории Ивано-Франковской области проживают 738 ветеранов национал-освободительного движения.

фото: divanov.ru

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