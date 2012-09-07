На Прикарпатье ветераны ОУН-УПА получат надбавку к пенсии

{1-} В Ивано-Франковской области местный совет утвердил ежемесячную надбавку к пенсии для ветеранов ОУН-УПА на уровне 500 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба облсовета, передает НБН.
«Поступило предложение – к 70-летию создания УПА сделать своеобразный подарок и гарантировать, что с 2013 года все ветераны национально-освободительного движения будут получать одинаковую сумму доплат», - заявил глава облсовета Александр Сыч.
До сих пор ветераны ОУН-УПА Прикарпатья, как и некоторых других областей Украины, получали надбавку к пенсиям, однако ее размер зависел от возможностей местных бюджетов: от 50 до 500 гривен.
Нынешнее решение облсовета устанавливает единую сумму.
Финансирование надбавок будет разделено между областным и местными бюджетами.
Сейчас на территории Ивано-Франковской области проживают 738 ветеранов национал-освободительного движения.
фото: divanov.ru
Новости по теме:
Украинским военным подняли пенсии
На Прикарпатье 2012-й объявлен годом УПА и «Пласта»
Старый бандеровец создал тризуб, видимый из космоса (ФОТО, ВИДЕО)
День рождения Степана Бандеры в Киеве отметили факельным шествием (ФОТОРЕПОРТАЖ)