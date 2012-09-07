В Днепропетровске раки назвали победителя выборов Рады

{1-} В Днепропетровске пользователи социальных сетей устроили гонки раков, чтобы определить победителя выборов Верховной Рады.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В акции «Враковые забеги» принимали участие раки, на которых с помощью бумажек нанесли названия партий и выпустили на специальную дорожку.

Среди тех, кто принял участие в «забеге», были десять партий «Батьківщина», Громада, Партия зеленых, КПУ, Партия регионов, Свобода, УДАР, Украина Молодая, Украина-Вперед! и Радикальная партия.

Победил рак с символикой Громады, причем ему удалось обогнать соперников, двигаясь задом наперед.

Второе место занял «спортсмен» от партии Королевской, третье – от партии Ляшко.

Рак от Партии регионов начал движение только после финиша победителей и в результате сравнялся с участником от «Батьківщини», а символ Партии зеленых даже не сдвинулся с места.

Представитель партии УДАР сначала дополз до середины трассы, а потом вернулся назад и остался на одном уровне с ВО «Свобода».

Кроме того, зрители соревнований делали свои ставки. Победительница, которая поставила на рака от Громады, получила всех остальных участников кроме прибывшего первым и призовое пиво.

В то же время рак-чемпион был отпущен в Днепр.

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