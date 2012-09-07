Канада разорвала дипотношения с Ираном

{1-} Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном и закрыла свое посольство в Тегеране, опасаясь за безопасность сотрудников.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, передает «Lenta.ru».

Канадские дипломаты уже покинули Тегеран, а их иранские коллеги должны покинуть Оттаву в течение пяти дней.

Канадцам, которым нужна консульская помощь, предлагается обращаться в консульство в Анкаре.

Кроме того, МИД Канады предупредил тех граждан, которые помимо канадского имеют иранский паспорт, что Тегеран не признает двойное гражданство, и Оттава не сможет предоставить им консульскую помощь в трудной ситуации.

«Иранский режим предоставляет все больше и больше военной помощи режиму Асада; он отказывается следовать резолюциям ООН в отношении своей ядерной программы; он постоянно угрожает существованию Израиля, использует расистскую антисемитскую риторику и призывает к геноциду; он входит в число худших нарушителей прав человека в мире; и он дает убежище и материальную поддержку террористическим группировкам, что вынуждает правительство Канады официально причислить Иран к государствам-спонсорам терроризма», - говорится в заявлении МИДа.

Кроме того, отмечается в документе, Иран не соблюдают Венскую конвенцию и не обеспечивает безопасность дипломатических сотрудников.

Конкретный эпизод, который побудил канадские власти разорвать отношения с Ираном, не называется.

В декабре 2011 года Тегеран покинули британские дипломаты после протестов местной радикальной молодежи. Посольство Соединенного Королевства в Иране до сих пор остается закрытым.

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