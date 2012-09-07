Дело Оксаны Макар могут вернуть следствию

{1-} Дело о групповом изнасиловании и зверском убийстве Оксаны Макар суд может вернуть на доследование из-за недостаточной доказательной базы.

Об этом заявила председательствующая на суде Николаева, передают «Novosti-N».

На заседании адвокат подсудимого Евгений Краснощека Лариса Завадская подала ходатайство о назначении комплексной экспертизы.

К уголовному делу также были прикреплены показания Краснощека, в которых он отрицает, что душил и насиловал девушку.

Кроме того, была удовлетворена просьба защитника Максима Присяжнюка Антона Долгова относительно необходимости просмотра первичных фотоснимков повреждений на теле Макар.

Судья Ольга Гуденко заявила по закону суд вправе отправить уголовное дело на доследование.

«Учитывая недостаточную доказательственную базу, действительно, велика вероятность, что уголовное дело будет отправлено на дополнительное расследование», - заключает издание.

Кроме того, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, относительно необходимости дополнительной проверки по делу – ее должны провести до 17 сентября.

Проверять будут показания Краснощека, который утверждал, что на него оказывалось давление со стороны другого подсудимого – Максима Присяжнюка.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Краснощек заявил что Присяжнюк угрожал жизни его дочери, поэтому первоначально он взял вину за преступление на себя.

фото: novosti-n.mk.ua

Новости по теме:

Обвиняемый в убийстве Макар: они угрожали убить мою дочь

Насильник Оксаны Макар и его жена разрыдались в суде

Оксану Макар насиловали все трое подозреваемых - свидетель

Насильник Оксаны Макар в суде плакал и извинялся

Мучитель Оксаны Макар рассказал, кто пытался его подкупить в СИЗО

Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар уснул на суде