FEMEN устроили акцию в Бразилии

Активистки движения FEMEN провели акцию во время военного парада в Бразилии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Акцию провели девушки из бразильского подразделения FEMEN во время открытие праздничного парада по случаю 90-й годовщины независимости Федеративной Республики Бразилия.

«Активистки прорвались в начало проходящего в столице республики – городе Бразилиа – лицемерного парада с плакатами «Бразилия – колония мачизма, насилия и эксплуатации» и «Женщины – освобождайтесь!», - заявили в движении.

По словам активисток, независимость Бразилии – большой вопрос, пока страна остается «всемирно признанной колонией мирового секс-туризма».

Активистки потребовали «настоящей а не карнавально-кукольной независимости для всех бразильских женщин».

Полицейские задержали участниц акции протеста.

Фото: пресс-служба femen

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