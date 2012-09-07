FEMEN устроили акцию в Бразилии

Активистки движения FEMEN провели акцию во время военного парада в Бразилии.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Акцию провели девушки из бразильского подразделения FEMEN во время открытие праздничного парада по случаю 90-й годовщины независимости Федеративной Республики Бразилия.
«Активистки прорвались в начало проходящего в столице республики – городе Бразилиа – лицемерного парада с плакатами «Бразилия – колония мачизма, насилия и эксплуатации» и «Женщины – освобождайтесь!», - заявили в движении.
По словам активисток, независимость Бразилии – большой вопрос, пока страна остается «всемирно признанной колонией мирового секс-туризма».
Активистки потребовали «настоящей а не карнавально-кукольной независимости для всех бразильских женщин».
Полицейские задержали участниц акции протеста.
Фото: пресс-служба femen
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