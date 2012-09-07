Российские националисты в Крыму требуют ликвидировать украинский язык

{1-}Несколько десятков активистов российского националистического движения Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия" в Симферополе призывали ликвидировать государственный статус украинского языка.

Среди требований движения - полная русификация крымских школ и ликвидация государственного статуса украинского языка, сообщает Радио Свобода.

Они принесли в государственное учреждение петицию с требованием изъять украинский язык из школьной программы и оставить ее для изучения "только факультативно, по желанию родителей".

Координатор "фронтовиков" Валерий Подьячий, говорит, что "лучше" вывести изучение украинского языка в воскресные школы.

Вместе с тем он подчеркнул, что не выступает против "свободного развитию украинского языка" в стране, и не против того, чтобы граждане "наслаждались прекрасной мелодикой и великолепием" украинского слова.

"Колядки, щедривки, веснянки, байки, юморески - все это нужно приветствовать. А из государственного обращения этот язык следует изъять", - заявил Подьячий.

Глава "Русского общества Крыма" Анатолий Лось заявил на митинге, что украинцев и украинского языка на самом деле нет, потому что их "придумали австрийцы, поляки и Германия".

Напомним, сегодня Николаевский облсовет сделал руский язык региональным на территории области. Ранее русский язык получил статус регионального в Николаеве. Соответствующее решение принял на сессии 21 августа Николаевский городской совет.

Как ранее писал Главред, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

11 июля депутаты Херсонского облсовета приняли подавляющим большинством (63 депутатских голоса из 67 зарегистрировавшихся в зале) обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложение подписать закон о государственной языковой политике.

8 августа, Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об основах государственной языковой политики».

Также глава государства поручил Кабинету министров образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства о порядке использования языков в Украине.

Фото: journalufa.com

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