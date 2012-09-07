Ющенко снова сыплет оскорблениями - назвал Медведчука нафталином

{1-}Виктор Медведчук никому в Украине не нужен - это политический нафталин. Такими словами экс-президент Виктор Ющенко оценил политическую фигуру бывшего главы АП Кучмы, который пытается вернуться в большую политику.

"Медведчук - это политический нафталин, который уже никому в Украине не будет нужен, хотя есть ресурс обвешать и Львовщину, и всю Украину, правда на разных языках, - отметил Ющенко. - Это прошлое, которое не хочет нас отпускать. Медведчук - как гири, которые будут долго тянуть ситуацию украинского внутреннего диалога в противостояние", сообщает gazeta.ua.

Также экс-президент вспомнил, как Юлия Тимошенко просила сделать Медведчука первым вице-премьером.

"Через несколько дней после назначения Тимошенко премьером, премьер принесла мне пачку фотографий, где на каждой фигурирует Медведчук с руководителями российского государства, с просьбой назначить чрезвычайно влиятельного человека, особенно в наших российских отношениях, Виктора Медведчука, первым вице-премьером, - сказал политик. - Получив категорический ответ премьер-министр повторно просит поставить этого человека чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. Я сказал, что этого не допущу".

Кроме того, экс-президент объяснил, у кого может пользоваться популярностью Медведчук.

"Запрос на этого человека всегда будет существовать в 5-й колонне, - сказал Ющенко. - В силах, которые не являются патриотические и не работают на национальные интересы. Поэтому те репродукции, которые сегодня по всей Украине, на мой взгляд, ставят целью две вещи: напомнить, что могут продаваться, и то, что мы имеем уголовное газовое соглашение".

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