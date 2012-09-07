Решение суда: сын Азарова непричастен к взяткам

{1-}Раздача кандидатом в депутаты по одномандатному округу № 47 Алексеем Азаровым ранцев школьникам не является нарушением законодательных норм об агитации. Такое решение принял Донецкий окружной админсуд.

Судья Игорь Тарасенко отклонил соответствующий иск кандидата в депутаты по округу 47 от партии "Родная Отчизна" Олега Котенко, сообщают "Новости Донбасса".

В постановлении говорится, что "право голоса на выборах депутатов имеют граждане, которым в день голосования исполнилось 18 лет. Граждане Украины, которые имеют право голоса, являются избирателями".

По мнению судьи, первоклассники не имеют права голоса и не являются избирателями.

Также судья отметил, что никто не смог выяснить дату проведения акций в школах.

"Поэтому суд исходит из того, что указанные действия носят длительный характер", - сказал он.

Истец просил "установить факт предоставления подкупа во время избирательного процесса Азаровым в школах города Славянск, Святогорск, Николаевка, Александровского и Славянского районов Донецкой области".

"В конце августа текущего года и в начале сентября 2012 года кандидатом… была проведена акция в школах в рамках которой были розданы подарки с символикой "Наш регион" Алексей Азаров", а именно ортопедические портфели с вложенными туда школьными принадлежностями. Примерная стоимость этого пакета составляла 150-200 гривен", - указывал Котенко.

"Кандидат в народные депутаты Азаров Алексеей Николаевич является лидером общественной группы "Наш Регион", - отмечалось в тексте иска.

Свое отношение в возражении к иску высказал сам Азаров.

"Статья в газете, на которую ссылается истец, является информационным материалом, который имеет информационный характер и содержит собственную позицию журналиста и цитаты родителей детей, статья не содержит ни моих комментариев, ни интервью со мной как с кандидатом, в котором я бы непосредственно поддержал позицию журналистов", - пишет Азаров в своем возражении.

"В статье есть ссылка на общественную организацию "Наш регион", которая в рамках своей деятельности предоставила подарки детям, в статье даже не указано полное название организации, которое содержит мою фамилию с целью избежание нарушений действующего законодательства", - уточнил сын премьера.

Он считает, что в материале газеты отсутствуют доказательство того, что он имеет отношение к подаркам, которые предоставила общественная организация. Подарки не содержат его изображений или ссылок на него, как на кандидата.

Ранее «Главред» сообщал, что ЦИК зарегистрировала сына Азарова кандидатом по одному из мажоритарных округов Донецкой области, хотя в СМИ неоднократной высказывались предположения о том, что Азаров -младший проживает за пределами Украины, при этом публиковались документы, якобы доказывающие получение им вида на жительство в Австрии.

фото: стоп-кадр телекомпании «Донбасс»

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