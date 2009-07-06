Президент в Литве

В рамках праздничных мероприятий по случаю тысячелетия Литвы состоялась церемония поднятия Государственного флага на площади С. Дауканто. Президент Литовской Республики Валдас Адамкус произнес речь. На празднование в Литву прибыли королева Дании Маргрете II, король Норвегии Харальд V, король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия. Также в торжествах участвуют президент Исландии Олафур Рагнар Гримсон, президент Латвии Валдис Затлерс, президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Финляндии Тарья Халонен, легат Папы Бенедикта XVI, декан Кардинальской коллегии Анджело Содано, премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и другие высокие гости. Также Президент Украины Виктор Ющенко в Вильнюсе встретился с новоизбранным президентом Литвы - Далей Грибаускайте. Фото пресс-службы Президента Украины