В Норвегии восстановят лагерь, расстрелянный Брейвиком

{1-}Молодежное отделение норвежской Партии труда объявило о намерении восстановить работу летнего лагеря на острове Утойя, где в июле 2011 года террорист Андерс Брейвик совершил массовое убийство, сообщает The Local.

По словам лидера организации Эскила Педерсена, возобновление лагеря на его прежнем месте станет лучшим способом почтить память погибших там людей, пишет Lenta.ru.

На восстановление летнего лагеря планируется потратить около 10 миллионов долларов, поступивших из частных пожертвований. На острове построят новое здание с конференц-залом, комнатами для проведения встреч, столовой, кухнями, террасами и башенкой с часами. Кроме того, планируется возвести сцену под открытым небом, новый причал для лодок, оборудовать пляж, волейбольную площадку и футбольное поле, обновить систему освещения и дренажа территории. На юго-западной оконечности острова планируется возвести памятник в честь жертв теракта.

Работы должны начаться текущей осенью и, по данным Agence France-Presse, завершиться к 2014 году.

Педерсен признал, что многие люди выступают против возвращения Утойе ее прежнего положения. Против восстановления лагеря, в частности, выступают многие из людей, выживших там во время бойни.

Как сообщал «Главред», 24 августа Окружной суд Осло признал Андерса Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюремного заключения с возможным продлением этого срока.

Брейвик будет содержаться в блоке особо строгого режима. На данный момент он единственный такой заключенный в Норвегии.

В распоряжении Брейвика будут три тюремных комнаты – спальня, кабинет и тренажерный зал. Эти помещения, площадь каждого из которых составляет восемь квадратных метров, он занимал и в период предварительного заключения.

Осенью на территории тюрьмы начнется строительство нового корпуса для преступников, подобных Брейвику, в котором будет девять камер. Завершить строительные работы планируется в 2013 году.

21 год – максимальное наказание за терроризм по норвежским законам. Срок пребывания в тюрьме может быть продлен по его истечению, если суд решит, что Брейвик представляет угрозу для общества.

Фото vg.no

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