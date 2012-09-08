Мадонна разделась ради Обамы

8 сентября 2012, 00:12

{1-}Американская поп-исполнительница Мадонна в ходе своего выступления 7 сентября в Нью-Йорке сняла с себя блузку, чтобы показать зрителям надпись "ОBAMA" на спине. При этом певица оставалась в лифчике и панталонах.

"Этим вечером я не хочу демонстрировать вам свои ягодицы. Вместо этого я хочу показать вам то, что я думаю", - цитирует музыканта The Wall Street Journal. Мадонна, по сведениям издания, сказала, что благодарит Бога за то, что "на свете есть Мишель Обама а, кроме того, ее прекрасный муж", передает РБК.

Концерт Мадонны на Yannkee Stadium в Нью-Йорке собрал около 40 тысяч зрителей. Шоу поп-исполнительницы проходило одновременно со съездом демократов в штате Северная Каролина, на котором Барак Обама был официально выдвинут в президенты США.

Выступая перед своими сторонниками, американский лидер не обещал им легкого выхода из кризиса. Демократы поведут США трудным путем, но тяготы окупятся конечным результатом, уверен глава государства.

Мадонна известна симпатией к американским либералам. Ранее на своих концертах певица позволяла себе резкие высказывания в адрес известного республиканского политика Сары Пейлин. Кроме того, поп-исполнительница оказалась вовлечена в политический скандал за рубежом. Во время французских гастролей Мадонна представила своим зрителям видеоряд, в котором лидер местных ультраправых Марин Ле Пен была изображена как сторонница Адольфа Гитлера.

На недавнем концерте в России певица призвала освободить панк-исполнительниц из группы Pussy Riot. После того, как участницы музыкального коллектива были приговорены к двухлетнему сроку заключения, Мадонна привала всех артистов мира осудить этот вердикт как беззаконный.

Ранее «Главред» сообщал, что 20 августа на башне одной из трех самых главных церквей швейцарского Цюриха – Гроссмюнстер – был  развернут баннер в поддержку осужденных в России участниц панк-группы Pussy Riot.

 На 10-метровом баннере крупным буквами написано «Free Pussy Riot», а чуть пониже – нецензурное высказывание в адрес российского президента  Владимира Путина - «Fuck Putin Now».

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