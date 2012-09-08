Тягнибок обвинил власть в намерении продать "Турбоатом" и "Антонов"

{1-}Украинская власть после выборов планирует продажу в частную собственность ряда важных государственных промышленных предприятий. Об этом в эфире Первого Национального заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его информации, к приватизации готовится 13 энергетических компаний и свыше 40 областных и городских газовых предприятий. Также, по словам политика, власть собирается вывести из государственной собственности "Турбоатом", завод имени Малышева, авиазавод имени Антонова, а также Одесский припортовый завод, передает ТСН .

В то же время Тягнибок не уточнил, откуда у него такая информация.

"На наших глазах все продают, забирают, воруют. Топчутся по нашему достоинству", - отметил политик.

Стратегические предприятия должны уйти с молотка в 2013 году, уверяет лидер "Свободы".

Как сообщал Главред ранее, за 2011 год на должности главы ВО «Свобода» Олег Тягнибок заработал 197,4 тыс. грн. Это следует из декларации, поданной Тягнибоком при регистрации кандидатом в народные депутаты.

Также Тягнибок заявил, что ВО "Свобода" имеет около 200 спонсоров, которые каждый месяц перечисляют деньги в партийную кассу, но в избирательный список попали только трое.

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