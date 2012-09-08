Утечка газа возле Рады парализовала центр Киева

{1-}Из-за повреждения магистрального газопровода в Мариинском парке возле здания Верховной Рады закрыт для движения автотранспорта участок улицы Грушевского.
На соседней улице Институтской, куда направлен поток машин с Грушевского, сразу возникли пробки, сообщает ТСН.
Почти от стадиона "Динамо" на Грушевского образовалась тянучка. Автомобили направляют в объезд на Институтскую, которая просто не способна вместить всех желающих проехать.
Парализовано движение на Кловским спуском вплоть до улицы Московской. МЧС-ники обещают быстро справиться с аварией и открыть улицу Грушевского для пользования автовладельцев.
Как ранее сообщал Главред, в Киеве по ул. Грушевского возле зданий Кабмина и Верховной Рады прорвало газопровод. В близлежащих домах нет ни света, ни газа.
По предварительным данным, произошел прорыв магистрального газопровода и газ уходил в отверстие диаметром приблизительно 25 сантиметров.
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