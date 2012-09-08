Тигипко рассказал, в чем ошибка объединенной оппозиции

{1-}Оппозиционные партии, объединив свои силы, потеряли в процентном отношении. Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко в программе "Большая политика".
По его словам, что объединение оппозиционных сил было ошибкой, пишет Обозреватель.
"Мне кажется, что оппозиция проиграла, когда она объединилась. Разговоров было много, кричали о 30%, а их нет. Объединение - это была тактическая ошибка ", - отметил Тигипко.
Кроме того, невысокие рейтинги оппозиции Тигипко объясняет тем, что с их стороны звучит много обвинений, а конкретных шагов, как решать проблемы чрезвычайно мало. "Избиратель хочет конструктива", - подчеркнул вице-премьер.
В ответ лидер объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что для украинских демократов процесс объединения был чрезвычайно сложным.
Теперь оппозиция ставит перед собой задачу получить 226 мест в парламенте. Яценюк признал, что это трудная задача, но "Батькивщына" рассчитывает на голоса своих партнеров по "КОД" (Комитет сопротивления диктатуре).
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