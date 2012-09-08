Нардепы хотят ограничить землевладельцев: не более 100 га в одни руки

8 сентября 2012, 08:32

{1-}6 сентября на сессии Верховной Рады, поздним вечером во втором чтении был принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Нардепы предлагают ограничить право владения землей 100 гектаров на одного человека. Кроме того, владеть землей сельхозназначения смогут только физлица — граждане Украины; если земля перешла к иностранцу по наследству, он должен продать ее в течение года — иначе ее продадут в принудительном порядке. Правда, землю можно будет сдавать в аренду — землю сельхозназначения на 30 лет, остальную на 50. Юрлица (лишь украинские) смогут владеть только землей несельхозназначения или садовыми участками, пишет Сегодня.

Объясняя причины срочности принятия закона замглавы агропромкомитета ВР Валерий Бевзенко заявил: «Этим законом мы, наконец, провели это размежевание, определив, какие земли будут в госсобственности, какие в - коммунальной. — Без такого закона невозможно поставить точку в земельной реформе. Но принятая в июне его первая версия была разбалансирована, там разные органы наделялись одними и теми же правами. Потому с утра мы июньское голосование отменили, а вечером провели новое».

И способ принятия, и суть закона подверглись критике со стороны оппозиции. «Этот закон отобрал у местных советов значительную часть земельных прав», — говорит нардеп-нунсовец Юрий Кармазин. А его коллега по фракции Ксения Ляпина считает, что в принятом законе государственно-коммунальное размежевание — не основное; главное — принятие в новой версии закона о создании Земельного банка, который будет распоряжаться землей, выставляемой на продажу: «Зачем им нужен Зембанк? Их не устраивает открытая приватизация земли на конкурсе, потому создается прокладка между нынешними владельцами и потенциальными инвесторами. Этот банк возьмет землю у крестьян по три копейки, а потом они поделят ее между собой. Туда же попадет и коммунальная земля. Раньше о ней надо было договариваться с местными советами, а теперь Кабмин ее передаст в Зембанк — и все решено».

Но Бевзенко считает, что критики закона просто не понимают его сути: «Во-первых, Земельный банк создан исключительно для земель сельхозназначения, и коммунальная земля тут ни при чем. Во-вторых, Кабмин передаст в Зембанк только 4 млн га земли, которую до сих пор не приватизировали, — а не приватизирована у нас только земля, мало или вовсе не пригодная для пашни, вроде оврагов. Что касается земли, находящейся в собственности крестьян, она может попасть в Земельный банк только по их желанию (крестьяне смогут взять в банке ссуду под 5% годовых, а земля будет залогом. — ред.). И вообще, это уже будет тогда, когда начнет действовать рынок земли, которого на данный момент нет.

 

фото: colxoz.com

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