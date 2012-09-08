Власть не готова внедрять рынок земли - Тигипко

{1-}Земля сельскохозяйственного назначения не будет свободным товаром.
Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером, пишет Интерфакс-Украина.
«К этому мы сегодня не готовы – открывать рынок земли», — убежден Тигипко.
«Когда идут такие обвинения, хотелось бы увидеть: а кто собирается внедрять рынок земли? Никакой связи между рынком земли и земельным банком нет», — заявил Тигипко,
«Никто не собирается сегодня говорить о том, что земля сельскохозяйственного назначения должна быть свободным товаром», — подчеркнул он.
Напомним, Верховная Рада 6 сентября приняла закон о размежевании земель государственной и коммунальной собственности, которым вводится государственный Земельный банк.
Аналитика по теме:
Какой закон о рынке земли нужен Украине?
Новости по теме:
Нардепы хотят ограничить землевладельцев: не более 100 га в одни руки
В Украине появится земельный банк
СМИ: в Украине создают государственного земельного монополиста