Власть не готова внедрять рынок земли - Тигипко

{1-}Земля сельскохозяйственного назначения не будет свободным товаром.

Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером, пишет Интерфакс-Украина.

«К этому мы сегодня не готовы – открывать рынок земли», — убежден Тигипко.

«Когда идут такие обвинения, хотелось бы увидеть: а кто собирается внедрять рынок земли? Никакой связи между рынком земли и земельным банком нет», — заявил Тигипко,

«Никто не собирается сегодня говорить о том, что земля сельскохозяйственного назначения должна быть свободным товаром», — подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада 6 сентября приняла закон о размежевании земель государственной и коммунальной собственности, которым вводится государственный Земельный банк.

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