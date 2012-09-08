Планете угрожает новый смертельный вирус, очаг заражения которого находится в США. Там уже зафиксированы три смертельных случая заражения редким легочным заболеванием - хантавирусом. Переносчики заразы - мыши, и сейчас власти утверждают, что потенциально зараженными могут быть 22000 тысячи человек, причем 2,5 тысячи уже покинули пределы США. Из-за долгого инкубационного периода точные масштабы заражения неизлечимой болезнью неясны. Но уже 39 стран получили предупреждения о возможном распространении на их территорию хантавирусной инфекции, передают Вести.ру.

Очаг заражения зафиксирован в национальном парке Йосемити. Этот парк в год посещают около 4 миллионов туристов. Инфекция трудно диагностируется, от нее нет вакцины и лечения, но диагностирование на ранней стадии (проводится по анализу крови) повышает шансы на выживание, отмечается на официальном сайте Центра по контролю заболеваний США. Первые симптомы заболевания: головные боли, температура, мышечные боли, трудности с дыханием и кашель.

Читайте также: Врач: кто не хочет прививать детей, пусть отложит деньги на похороны

Хантавирусный легочный синдром развивается до 6 недель и приводит к отеку легких. Заразиться легко, стоит лишь вдохнуть частицу дорожной пыли в зараженной зоне или поздороваться за руку с инфицированным. Болезнь протекает как тяжелый грипп, но от этого вируса нет лекарства или вакцины.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санврач Геннадий Онищенко заявлял ранее, что российские санитарные власти в курсе происходящего в США и отслеживают ситуацию. Однако пока речь не идет о введении каких-то мероприятий для российских граждан. А лично Онищенко больше обеспокоен распространением в Америке вируса свиного гриппа H3N2.

Врач Виталий Скороходов: свиной грипп был биотеррористической атакой, а не пандемией

Трое погибших мужчин ночевали в парке Йосемити в палатках в популярном кемпинге Curry Village. Еще восемь туристов в больницах. Чиновники признали: из-за конструкционного просчета мыши в Curry Village могли селиться между двойных стенок строений. При этом первая пара летальных исходов зафиксирована 1 сентября, но парк закрывать не стали, а администрация даже не сочла нужным предупредить посетителей.

Двум посетителям парка уже диагностировали хантавирусный синдром в 2000 и 2010 годах. Но еще никогда от этого вируса посетители Йосемити не умирали. Летальность вируса, по данным властей США, 36%. Первая вспышка была зафиксирована в 1993 году, тогда умерли 26 человек. С тех пор зафиксировано более 500 смертельных случаев.

СПРАВКА. Хантавирусы (Hantavirus) - новая группа вирусов человека, покрытые липидной оболочкой сферические вирионы размером от 80 до 140 нм, типовой штамм которых был впервые описан в 1978 году.

Заражение хантавирусами у жителей Европы и Азии обычно проявляется в легкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом, хотя в последние годы сообщалось о летальных исходах у больных хантавирусом Добрава (Dobrava-Belgrade virus), из них четыре случая зафиксировано в 2009 году в Краснодарском крае.

Фото: видео: v esti.ru

Новости по теме:

Врачи предупреждают о новой волне вирусных инфекций в Украине



Украине угрожает две масштабных эпидемии



Ученые создали биологическое оружие – хорьковый грипп