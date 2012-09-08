Таджик взорвал Сеть новым клипом о Путине: с Днем рождения, господин президент

Известный таджикский певец и поклонник президента РФ Владимира Путина Толибджон Курбанханов посвятил своему кумиру новый клип, в котором заранее поздравляет его с приближающимся 60-летним юбилеем, пишут "Известия"

"7 октября оппозиция призывает к митингу, а Толибджон Курбанханов призывает отмечать юбилей Владимира Путина всей страной под свою новую песню, которая снова посвящена действующему президенту России! Три песни подряд одного исполнителя, посвященные здравствующему человеку, - это своеобразный рекорд. С Днем рождения, господин президент", - говорится в примечании к ролику.

Полет Путина с журавлями Интернет отметил фотожабами

Текст нового шедевра таджика, как и в прошлых его творениях, незамысловат. "07.10.52 года. Великий город Ленинград, простая мать Мария родила Владимира, не смогла даже предполагать… Добился всех высот на этом свете, за семью, за Россию остается в ответе, ведь он часть истории...", - поет певец, разгуливая по Северной столице и время от времени демонстрируя свои наручные часы.

Новый хит взорвал Youtube: ветераны ВДВ спели песенку против Путина (ВИДЕО)

По ходу песни певец настоятельно рекомендует всем патриотам проявлять к Владимиру Владимировичу уважение. "Дорогие друзья! Уважение к руководителю страны - это уважение к матушке России. Уважайте его как я, уважай его, Россия", - призывает Курбанханов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новость о полете Путина с журавлями вызвала истерику в Сети - лучшие анекдоты

Напомним, звезда таджикского исполнителя взошла в феврале этого года, когда на просторах интернета появился его первый клип "ВВП", в котором он назвал будущего президента "посланником Бога", спасшего страну и поднявшего ее с колен.

В российской оппозиции сначала не поняли, что Курбанханов спел это абсолютно серьезно, охарактеризовав его творение "как лучший антипутинский ролик" и призвав распространять его где только можно.

видео:youtube.com

Аналитика по теме:

Вокруг света с Путиным. Не стреляйте в белых лебедей!

Новости по теме:

У Путина не поняли, почему вся Сеть смеется над белым халатом и клювом

Гламурный таджик сочинил новую песню о Путине: «Спасибо, Боже, за Владимира!»

Таджик порвал Интернет песней о божьем посланнике Путине (ВИДЕО)