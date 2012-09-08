Россия дала Украине 2 месяца, чтобы вступить в Таможенный союз - СМИ

{1-}Президенту Виктору Януковичу президент России Владимира Путина в ходе последней встречи в Сочи поставил ультиматум: если в двухмесячный срок Киев не согласится вступить в Таможенный союз, его ждет охлаждение торговых отношений. Об этом пишет издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источники.

"В ходе последнего личного разговора еще и был поставлен ультиматум: если в двухмесячный срок Киев не согласится вступить в Таможенный союз, его ждет такое охлаждение торговых отношений, что все нынешние ягодки покажутся лишь цветочками", - пишет газета.

Напомним, украинский премьер Николай Азаров ранее заявил, что Киев очень осторожно относится к отношениям с Таможенным союзом.

В свою очередь Президент Виктор Янукович выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу в формате "три плюс один", против чего выступает Россия. Ранее Янукович подтвердил курс Украины на евроинтеграцию, но отметил, что страна ищет дорогу к Таможенному союзу.

Президент отметил, что речь идет об абсолютно новом образовании, которое только что начало действовать - следовательно, для Украины очень важно увидеть результаты этой работы. "Мы очень прагматично подходим к этому вопросу. Получим результаты работы данного интеграционного объединения - тогда будем принимать решение", - сказал он. В то же время глава государства считает актуальным взаимодействие Украины с Таможенным союзом на секторном уровне. "Работа Украины с Таможенным союзом на секторном уровне фактически подтвердит ту идею, о которой мы говорили, - формат "три плюс один", - отметил Янукович.

В свою очередь, эксперты считают, что присоединение Украины к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству (ЕЭП) Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана даст увеличение интеграционного эффекта до 773 млрд долл., что составляет около трети суммарного ВВП четырех государств. При этом прирост ВВП Украины оценивается в 34% современного уровня ВВП.

фото: profi-forex.org

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