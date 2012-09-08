В Кабуле у штаб-квартиры НАТО прогремел взрыв: есть погибшие

{1-}В Кабуле возле штаба Международных сил содействия безопасности в Афганистане прогремел взрыв.

Жертвами взрыва стали не менее шести человек, сообщает заместитель начальника кабульской полиции Дауда Амина (Daud Amin), пишет РИА Новости.

Ранее агентство Синьхуа сообщало, что взрыв прогремел близ здания штаб-квартиры Международных сил содействия и безопасности в Афганистане (ISAF). Очевидец сообщил агентству о гибели шести человек.

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"Я видел шесть тел на земле, большинство из них гражданские лица", - цитирует Синьхуа слова местного жителя Мохаммеда Джамиля (Mohammad Jamil).

По сообщениям же афганской полиции, при взрыве, совершенном смертником, погибли не менее 10 человек.

Террорист подъехал к базе Camp Eggers на начиненном взрывчаткой мотоцикле и взорвал себя, сообщил агентству Рейтер начальник полиции Кабула Аюба Саланги (Ayoub Salangi).

В операциях на территории Афганистана участвует многонациональный контингент антитеррористической коалиции, который возглавляют представители командования вооруженных сил США, а также контингент ISAF под командованием представителей НАТО. Вывод иностранных сил из страны запланирован на 2014 год.

Фото: warsonline.info

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